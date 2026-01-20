Bimbo abre museo interactivo en CDMX; así luce

El museo cuenta con 11 zonas temáticas que abordan desde la tradición panadera hasta la innovación tecnológica, la sustentabilidad y el compromiso social de la empresa. Entre las salas destacan las dedicadas a los procesos de elaboración de productos icónicos, la relación con agricultores, el programa Buen Vecino y el uso de electromovilidad. La experiencia es completamente interactiva, pensada para todas las edades.

El museo también tiene un componente ecológico. Parte de los ingresos por boletaje se destinarán al programa “Huellas”, enfocado en la conservación del oso negro mexicano. Este esfuerzo se realiza en colaboración con instituciones como el Museo del Desierto, la Reserva Chipinque y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT).