Bimbo abre museo interactivo en CDMX; así luce

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En el marco de su 80 aniversario, Grupo Bimbo inaugurará el Museo Interactivo Bimbo (MiBIMBO), un espacio cultural y educativo que ofrece un recorrido por la historia, evolución y valores de la panificadora mexicana más grande del mundo.
Ubicado en Isabel La Católica #51, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, el recinto abrirá sus puertas al público a partir de este martes 20 de enero.
El museo cuenta con 11 zonas temáticas que abordan desde la tradición panadera hasta la innovación tecnológica, la sustentabilidad y el compromiso social de la empresa. Entre las salas destacan las dedicadas a los procesos de elaboración de productos icónicos, la relación con agricultores, el programa Buen Vecino y el uso de electromovilidad. La experiencia es completamente interactiva, pensada para todas las edades.
El museo también tiene un componente ecológico. Parte de los ingresos por boletaje se destinarán al programa “Huellas”, enfocado en la conservación del oso negro mexicano. Este esfuerzo se realiza en colaboración con instituciones como el Museo del Desierto, la Reserva Chipinque y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT).
MiBIMBO abrirá de martes a viernes de 9:00 a 18:00 horas, y los fines de semana de 10:00 a 19:00 horas. La entrada general tendrá un costo de 100 pesos, con descuentos especiales para familias, grupos, adultos mayores y personas con discapacidad.
Niños menores de tres años entran gratis. Se espera que el museo reciba más de 220 mil visitantes en su primer año.
