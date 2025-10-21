Billete de 20 pesos ya no se imprimirá; sólo habrá de $50 para arriba

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Banco de México presentó la nueva familia de billetes, destacando la renovación de las denominaciones a partir de los 50 pesos, dejando fuera de circulación nuevos ejemplares del billete de 20 pesos.

A través de sus redes sociales, el banco central informó que esta nueva familia busca inhibir la falsificación, aumentar la durabilidad en circulación e incorporar elementos de seguridad y accesibilidad que faciliten su uso para toda la población.