Billete de 20 pesos ya no se imprimirá; sólo habrá de $50 para arriba

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Banco de México presentó la nueva familia de billetes, destacando la renovación de las denominaciones a partir de los 50 pesos, dejando fuera de circulación nuevos ejemplares del billete de 20 pesos.
A través de sus redes sociales, el banco central informó que esta nueva familia busca inhibir la falsificación, aumentar la durabilidad en circulación e incorporar elementos de seguridad y accesibilidad que faciliten su uso para toda la población.
"El Banco de México emite nuevas familias de billetes para hacerlos más seguros y así inhibir su falsificación, aumentar su durabilidad en circulación e incorporar características para facilitar su utilización", publicó la institución en su cuenta oficial de Facebook.
En la imagen difundida, se observa que los billetes que conforman esta nueva serie son únicamente los de $50, $100, $200, $500 y $1,000 pesos, lo que confirma que el billete de 20 pesos no tendrá una nueva versión en esta etapa.
Cabe recordar que el billete de 20 pesos ya había sido señalado por el Banco de México como una denominación que paulatinamente será sustituida por una moneda, debido a que estas últimas tienen mayor vida útil y son más eficientes en términos de costos de fabricación y mantenimiento.
RYE-