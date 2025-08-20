¡Bienvenidos, héroes! Regresan brigadistas mexicanos tras combatir incendios en Canadá

Guadalajara, Jalisco (MiMorelia.com).- Tras concluir su labor en los incendios forestales Muskeg y Knee en la provincia de Saskatchewan, Canadá, brigadistas mexicanos fueron recibidos con emotivos abrazos por sus familias y compañeros en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara.

El contingente, integrado por personal de la Comisión Nacional Forestal (Conafor), apoyó durante semanas en el control de siniestros que afectaron amplias zonas boscosas del norte de América. Su labor fue reconocida por autoridades canadienses por su profesionalismo y compromiso.

Antes de su retorno a México, los brigadistas entregaron en orden las herramientas y equipos utilizados, limpiaron vehículos y concluyeron sus tareas logísticas de manera ejemplar.