Bedolla acompaña a Sheinbaum en su festejo por el primer año de gobierno

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este domingo, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla acompañará a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en su celebración por el primer año de gobierno, reconociendo su capacidad y liderazgo para continuar y consolidar la Cuarta Transformación en el país.

Desde el Zócalo de la Ciudad de México y junto con ciudadanos de todas las entidades federativas, el mandatario estatal participará en este evento convocado por la presidenta para cerrar su gira nacional de rendición de cuentas al pueblo en una concentración masiva a realizarse en punto de las 11:00 horas.