Bebé Jazlyn recibe injertos con éxito y comienza terapia física en hospital de Texas

De acuerdo con un nuevo comunicado firmado por Virginia Sendel e Iturbide, presidenta y fundadora de la organización, Jazlyn recibió injertos en manos, piernas y cabeza, como parte del tratamiento por las quemaduras que sufrió en el 25% de su cuerpo.

Gracias a la mejora en su estado de salud, la menor ya inició su proceso de rehabilitación física, con el objetivo de recuperar la movilidad en sus extremidades. La fundación continuará informando sobre los avances en su recuperación.