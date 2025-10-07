Bebé Jazlyn recibe injertos con éxito y comienza terapia física en hospital de Texas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Fundación Michou y Mau para Niños Quemados informó que la pequeña Jazlyn, de dos años, ha mostrado una evolución favorable tras su primera cirugía en el hospital Shriners para Niños en Galveston, Texas, donde fue trasladada para recibir atención médica especializada.
De acuerdo con un nuevo comunicado firmado por Virginia Sendel e Iturbide, presidenta y fundadora de la organización, Jazlyn recibió injertos en manos, piernas y cabeza, como parte del tratamiento por las quemaduras que sufrió en el 25% de su cuerpo.
Gracias a la mejora en su estado de salud, la menor ya inició su proceso de rehabilitación física, con el objetivo de recuperar la movilidad en sus extremidades. La fundación continuará informando sobre los avances en su recuperación.
Jazlyn es nieta de Alicia Matías Teodoro, una de las víctimas mortales del trágico accidente ocurrido en el Puente de La Concordia, en la alcaldía Iztapalapa de la Ciudad de México. La explosión, registrada días atrás, dejó múltiples lesionados y generó una ola de solidaridad a nivel nacional, especialmente en favor de los menores afectados.
La Fundación Michou y Mau reafirmó su compromiso de seguir brindando apoyo integral a niñas y niños que, como Jazlyn, han sufrido quemaduras severas, ofreciendo acceso a tratamiento oportuno y de calidad en hospitales de alta especialidad.
