Bebé Jazlyn fue operada, evalúan zonas de injerto; su estado es crítico pero estable

Ciudad de México (MiMorelia.com).- La Fundación Michou y Mau informó este lunes que la pequeña Jazlyn, bebé que resultó gravemente herida tras la explosión de una pipa de gas en Iztapalapa, fue intervenida quirúrgicamente y se encuentra en estado crítico pero estable.
De acuerdo con el comunicado oficial, la paciente ingresó al quirófano esta mañana para un procedimiento médico, y durante su valoración integral se determinó qué zonas requerirán injertos. Asimismo, se evaluó el estado de su vía aérea para definir los pasos a seguir en relación con la intubación.
Jazlyn es nieta de Alicia Matías Teodoro, una de las víctimas mortales del trágico accidente ocurrido en el Puente de La Concordia, alcaldía Iztapalapa. La explosión, ocurrida días atrás, dejó múltiples lesionados y generó una ola de solidaridad en todo el país.
Gracias a la coordinación entre autoridades de salud y la Fundación Michou y Mau para niños quemados, se ha confirmado que la menor será trasladada en breve al Shriners Hospitals for Children, en Galveston, Texas, institución internacionalmente reconocida por su atención en casos de quemaduras pediátricas.
La organización agradeció públicamente el apoyo del Centro Médico Nacional Siglo XXI y del equipo médico que atendió el caso de manera oportuna, además de reiterar que seguirán atentos a la evolución de Jazlyn.
SHA