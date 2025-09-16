Bebé Jazlyn fue operada, evalúan zonas de injerto; su estado es crítico pero estable

Ciudad de México (MiMorelia.com).- La Fundación Michou y Mau informó este lunes que la pequeña Jazlyn, bebé que resultó gravemente herida tras la explosión de una pipa de gas en Iztapalapa, fue intervenida quirúrgicamente y se encuentra en estado crítico pero estable.

De acuerdo con el comunicado oficial, la paciente ingresó al quirófano esta mañana para un procedimiento médico, y durante su valoración integral se determinó qué zonas requerirán injertos. Asimismo, se evaluó el estado de su vía aérea para definir los pasos a seguir en relación con la intubación.