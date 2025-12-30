Bebé abandonado en iglesia de Tultitlán se encuentra estable: ISSSTE

El menor permanece internado en el Hospital Regional “Bicentenario de la Independencia” del ISSSTE, en donde recibe vigilancia médica permanente. De acuerdo con el último reporte, el bebé ya tolera la vía oral, ha ganado peso desde su ingreso y mantiene sus signos vitales y funciones metabólicas dentro de lo esperado.

El ISSSTE indicó que el recién nacido se encuentra en su cuarto día de estancia hospitalaria, con atención integral y seguimiento continuo, priorizando su bienestar físico y emocional.