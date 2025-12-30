Bebé abandonado en iglesia de Tultitlán se encuentra estable: ISSSTE

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) informó que el bebé recién nacido que fue abandonado en la jardinera de una iglesia en Tultitlán, Estado de México, se encuentra estable y con una evolución clínica favorable.
El menor permanece internado en el Hospital Regional “Bicentenario de la Independencia” del ISSSTE, en donde recibe vigilancia médica permanente. De acuerdo con el último reporte, el bebé ya tolera la vía oral, ha ganado peso desde su ingreso y mantiene sus signos vitales y funciones metabólicas dentro de lo esperado.
El ISSSTE indicó que el recién nacido se encuentra en su cuarto día de estancia hospitalaria, con atención integral y seguimiento continuo, priorizando su bienestar físico y emocional.
Cabe recordar que el 25 de diciembre, el bebé fue encontrado por feligreses que asistían a misa en la Parroquia San Agustín Obispo, ubicada en la colonia Granjas San Pablo, quienes alertaron al párroco y a las autoridades. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) mantiene abierta una carpeta de investigación por posible abandono de persona, y exhorta a la ciudadanía a proporcionar cualquier dato que ayude a identificar a los responsables.
