Bebé abandonado en calles del Estado de México será dado en adopción tras fallo judicial

De acuerdo con medios nacionales, la decisión judicial fue tomada después de que las abuelas paterna y materna, quienes inicialmente solicitaron la custodia del menor, dejaron de asistir a las visitas programadas para convivir con él. Ante esta situación, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México (DIFEM) continuará con el procedimiento legal para que el pequeño pueda integrarse a una familia adoptiva.

El caso generó gran conmoción en redes sociales y medios de comunicación tras difundirse el video en el que se observa a un hombre dejar al bebé dentro de una bolsa en una banqueta. Posteriormente, se confirmó que se trataba del padre biológico, Lucio David N., quien junto a la madre, Diana Jaciel N., fue vinculado a proceso por el delito de homicidio en grado de tentativa.

Actualmente, el menor permanece bajo custodia del DIFEM, donde ha recibido atención médica, psicológica y acompañamiento legal. Aunque ya cuenta con nombre y apellidos asignados por sus padres biológicos, éstos podrían cambiar tras concretarse la adopción, con el objetivo de garantizar su derecho a una nueva identidad y a una vida libre de violencia.

La jueza encargada del caso señaló que el bienestar del menor es la prioridad del sistema de justicia, por lo que se optó por garantizarle un entorno estable y afectivo. Se prevé que en las próximas semanas se anuncie el avance del proceso de adopción.

rmr