Beatriz Gutiérrez se defiende y niega mudanza a España

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A través de una carta difundida en redes sociales, Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del expresidente Andrés Manuel López Obrador, desmintió este lunes los rumores que afirmaban que se había mudado a España junto con su hijo Jesús Ernesto López Gutiérrez.
“Desde luego no me he ido a vivir allá ni a ningún otro lado. Tampoco Jesús Ernesto”, aclaró en el documento con fecha de hoy, 18 de agosto, donde además aseguró que continúa trabajando en una universidad pública en México y que no participa en política.
En su mensaje, Gutiérrez Müller criticó a los medios que divulgaron esta versión, en particular al diario español ABC, al que calificó como equivalente de medios mexicanos como El Universal o Reforma, acusándolo de difundir calumnias y responder a intereses políticos.
"Somos una familia muy unida a la cual han vilipendiado por los ideales de ese loco hermoso llamado AMLO", expresó en referencia al expresidente López Obrador, a quien defendió nuevamente con firmeza. "Estamos siempre en resistencia", añadió.
Finalmente, concluyó su carta con un mensaje desafiante:
“¿Quieren más aclaraciones? ¿Van a seguir calumniando? [...] La verdad siempre se abre paso.”
En días recientes, el diario español ABC aseguró que Gutiérrez Müller se habría establecido en el barrio madrileño de La Moraleja. Estas versiones provocaron especulación sobre una supuesta residencia definitiva en el extranjero tras la conclusión del sexenio.
rmr