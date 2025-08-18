Beatriz Gutiérrez se defiende y niega mudanza a España

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A través de una carta difundida en redes sociales, Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del expresidente Andrés Manuel López Obrador, desmintió este lunes los rumores que afirmaban que se había mudado a España junto con su hijo Jesús Ernesto López Gutiérrez.

“Desde luego no me he ido a vivir allá ni a ningún otro lado. Tampoco Jesús Ernesto”, aclaró en el documento con fecha de hoy, 18 de agosto, donde además aseguró que continúa trabajando en una universidad pública en México y que no participa en política.