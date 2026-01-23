BBVA le regalará a sus 34 millones de usuarios suscripción de ChatGPT Go

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La inteligencia artificial da un nuevo paso en su adopción cotidiana en México con el lanzamiento de ChatGPT Go, un plan de suscripción disponible en el país que busca ampliar el acceso a capacidades avanzadas de esta herramienta desde 110 pesos mexicanos.

A diferencia de la versión gratuita, ChatGPT Go ofrece mayor límite de mensajes, generación de imágenes, carga de archivos y memoria, lo que permite una experiencia más completa y personalizada para los usuarios.

Como parte de esta iniciativa, los clientes que, tras el periodo inicial, decidan mantener su suscripción activa con cargo a su tarjeta de crédito recibirán una bonificación de 1,000 Puntos BBVA, incentivo que forma parte de la alianza estratégica entre BBVA México y OpenAI.

Daniel Ordaz Palacios, director general de Data y Experiencia Única de BBVA México, señaló que la institución busca mantenerse a la vanguardia de la innovación digital en el sector bancario. “La inteligencia artificial es una palanca para seguir mejorando la experiencia del cliente y acelerar nuevas capacidades con un enfoque práctico”, afirmó.

En el mismo sentido, Hugo Nájera Alva, director general de Banca Minorista de BBVA México, destacó que esta colaboración acerca la inteligencia artificial a las personas más allá del ámbito financiero. “Queremos que esta tecnología sea útil y cercana para nuestros clientes en su día a día”, expresó.

La disponibilidad de ChatGPT Go se enmarca en el acuerdo global firmado en 2025 entre Grupo BBVA y OpenAI, cuyo objetivo es impulsar la innovación basada en inteligencia artificial para transformar la operación del banco y elevar la experiencia del cliente en todas las geografías donde opera.

De acuerdo con BBVA, esta colaboración ha permitido desarrollar asistentes conversacionales, herramientas de atención más personalizadas y mejoras en procesos internos, con la finalidad de generar valor y acelerar la adopción de la IA en actividades cotidianas.

Los interesados podrán consultar requisitos, criterios de elegibilidad, guía de activación y términos y condiciones a partir del 26 de enero, a través del portal oficial de BBVA México.

