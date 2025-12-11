Basílica de Guadalupe rompe récord con 3.5 millones de fieles

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un mar de fe recorrió la Alcaldía Gustavo A. Madero en la Ciudad de México, al registrar un récord histórico de más de 3.5 millones de peregrinos rumbo a la Basílica de Guadalupe, superando cualquier cifra de años anteriores en los festejos a la “Morenita del Tepeyac”.

Desde la madrugada del jueves, un millón de personas ya se encontraban en territorio maderense, cifra que se triplicó al mediodía, en un flujo humano constante y conmovedor, proveniente de todas las regiones del país.

Más de ocho mil trabajadores de la alcaldía, junto a elementos de la Marina, el Ejército, la Guardia Nacional y mil quinientos paramédicos, conforman la red de atención a lo largo de la ruta. Cada 10 metros, una carpa de apoyo ofrece hidratación, primeros auxilios o simplemente descanso.

El operativo incluye además a 25 traductores para atender a visitantes de comunidades indígenas, así como acciones contundentes contra abusos: 50 franeleros y extorsionadores han sido detenidos, y varios comercios sancionados por precios excesivos.

Además del fervor religioso, se vive un esfuerzo monumental de limpieza. Hasta el momento, se han recolectado más de mil toneladas de residuos sólidos. Incluso animales extraviados han sido rescatados durante la jornada.