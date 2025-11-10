¿Barcelona o París? Aeroméxico te lleva directo desde México en 2026

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Aeroméxico anunció la apertura de dos nuevas rutas internacionales hacia Europa a partir de la primavera de 2026. La aerolínea conectará de forma directa a Ciudad de México con Barcelona y a Monterrey con París, como parte de su estrategia de expansión transatlántica.
La ruta Ciudad de México–Barcelona operará a partir del 28 de marzo de 2026, con seis vuelos semanales, mientras que el trayecto Monterrey–París iniciará el 13 de abril de 2026, con tres frecuencias por semana.
Ambos vuelos serán operados con aeronaves Boeing 787 Dreamliner, diseñadas para trayectos de largo alcance y equipadas con cabina Premier One, que ofrece asientos tipo cama y mayores comodidades para los pasajeros.
Con estas nuevas rutas, Aeroméxico incrementará en 11% su oferta total de vuelos a Europa. Solo en el caso de la ruta a Barcelona, se ofrecerán más de 3 mil asientos semanales, mientras que la ruta Monterrey–París aportará mil 500 asientos adicionales cada semana.
La reapertura del vuelo a Barcelona representa el regreso de Aeroméxico a un mercado donde compite con otras aerolíneas internacionales, como Emirates. Por su parte, la conexión entre Monterrey y París reforzará el papel del norte del país como hub estratégico para viajes de negocios y turismo internacional.
BCT