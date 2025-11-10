¿Barcelona o París? Aeroméxico te lleva directo desde México en 2026

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Aeroméxico anunció la apertura de dos nuevas rutas internacionales hacia Europa a partir de la primavera de 2026. La aerolínea conectará de forma directa a Ciudad de México con Barcelona y a Monterrey con París, como parte de su estrategia de expansión transatlántica.

La ruta Ciudad de México–Barcelona operará a partir del 28 de marzo de 2026, con seis vuelos semanales, mientras que el trayecto Monterrey–París iniciará el 13 de abril de 2026, con tres frecuencias por semana.