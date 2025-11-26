Banxico recorta previsión de crecimiento económico de México para 2025

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Banco de México (Banxico) redujo su estimación de crecimiento económico para 2025 a solo 0.3 por ciento, frente al 0.6 por ciento previsto anteriormente, como resultado de una contracción en la actividad económica durante el tercer trimestre del año.

De acuerdo con el Informe Trimestral Julio-Septiembre 2025, la gobernadora del banco central, Victoria Rodríguez Ceja, señaló que la economía mexicana mostró un desempeño más débil de lo anticipado, lo que llevó al recorte en la proyección del Producto Interno Bruto (PIB).

“Ante este resultado tomamos la expectativa puntual de expansión del PIB para 2025 en su conjunto de 0.6 % reportado en el informe previo a 0.3 % en el informe actual”, explicó durante la presentación del informe.

Para 2026, Banxico mantuvo su proyección de crecimiento económico en 1.1 por ciento, dentro de un rango de entre 0.4 % y 1.8 %.

El banco central advirtió que el balance de riesgos se mantiene sesgado a la baja, es decir, existe mayor probabilidad de que el crecimiento sea menor a lo proyectado.