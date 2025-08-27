Banxico celebra 100 años con moneda de plata y billetes conmemorativos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Banco de México conmemora este 25 de agosto de 2025 su primer centenario con el lanzamiento de una moneda de plata de edición limitada y la circulación de billetes conmemorativos que mantendrán su validez como medio de pago.

La moneda, acuñada por la Casa de Moneda de México, tiene un valor nominal de 10 pesos, aunque su valor principal está en su diseño y material: dos onzas de plata pura ley 0.999. En el anverso se observa el Escudo Nacional en relieve, acompañado de emblemas históricos y el águila del Códice Mendocino; en el reverso, el edificio principal de Banxico con la leyenda “Centenario de la Fundación del Banco de México”.

De acuerdo con el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, la pieza tiene un diámetro de 48 mm, canto estriado y un peso de 62.2 gramos. Estará disponible en puntos autorizados como la Casa de Moneda de México y el Museo Interactivo de Economía.