Banxico celebra 100 años con moneda de plata y billetes conmemorativos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Banco de México conmemora este 25 de agosto de 2025 su primer centenario con el lanzamiento de una moneda de plata de edición limitada y la circulación de billetes conmemorativos que mantendrán su validez como medio de pago.
La moneda, acuñada por la Casa de Moneda de México, tiene un valor nominal de 10 pesos, aunque su valor principal está en su diseño y material: dos onzas de plata pura ley 0.999. En el anverso se observa el Escudo Nacional en relieve, acompañado de emblemas históricos y el águila del Códice Mendocino; en el reverso, el edificio principal de Banxico con la leyenda “Centenario de la Fundación del Banco de México”.
De acuerdo con el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, la pieza tiene un diámetro de 48 mm, canto estriado y un peso de 62.2 gramos. Estará disponible en puntos autorizados como la Casa de Moneda de México y el Museo Interactivo de Economía.
Además de la moneda, Banxico confirmó la emisión de billetes especiales en todas las denominaciones vigentes, desde 20 hasta 1,000 pesos. La diferencia es la leyenda “100 Aniversario 1925-2025”, que aparece debajo del monograma en el anverso. Estos billetes circularán de manera natural en la economía mexicana y podrán obtenerse en bancos mediante canje.
Durante la ceremonia, la presidenta Claudia Sheinbaum destacó que el centenario del Banco de México refleja la solidez de la economía nacional y el papel central de la institución en la estabilidad monetaria.
“El gran reto es hacer el sistema financiero más competitivo y accesible. Millones de familias y pequeñas empresas enfrentan dificultades para acceder al crédito”, señaló. La mandataria subrayó que decisiones recientes, como la reducción de la tasa de interés, han permitido controlar la inflación sin afectar la inversión extranjera.
Sheinbaum también recordó que programas como el Paquete Contra la Inflación y la Carestía (PACIC) han contribuido a mantener estables los precios de productos básicos, protegiendo el poder adquisitivo de los hogares.
Finalmente, la presidenta reconoció al Banco de México como un garante de estabilidad y soberanía económica, al cumplir su misión de preservar el valor de la moneda y dar certidumbre a la población en momentos de incertidumbre global.
mrh