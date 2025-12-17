Banorte compra Rappicard, busca tener un mercado más joven

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Grupo Financiero Banorte ha recibido la autorización para adquirir la totalidad de Rappicard, operación anunciada en abril de este año. La firma financiera detalló en un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) que la operación ha surtido todos sus efectos, tras cumplirse todas las condiciones a las que estaba sujeta, incluyendo la autorización de la Comisión Nacional Antimonopolio (anteriormente conocida como Comisión Federal de Competencia Económica).

Este acuerdo refuerza la estrategia digital de Banorte, al permitirle expandir su presencia en el sector de servicios financieros digitales a través de la plataforma de Rappi.

En abril, Banorte anunció que había llegado a un acuerdo para adquirir el 44.28% de las tarjetas de Futuro (TDF), la razón social de Rappicard, por un monto de 50 millones de dólares. En ese momento, el grupo financiero señaló que Rappi mantendría su participación accionaria en TDF hasta la reestructuración corporativa de la compañía, que cerró 2024 con una base de 1.14 millones de tarjetahabientes.

Como parte del acuerdo, se estableció la firma de un contrato de comercialización exclusivo con una vigencia de 15 años, el cual permitirá a Banorte y TDF ofrecer productos y servicios financieros de manera exclusiva a los usuarios de Rappi dentro de su plataforma digital. Esta alianza refuerza la presencia de Banorte en el mercado de servicios financieros digitales, al mismo tiempo que aprovecha la extensa base de clientes jóvenes y familiarizados con la tecnología de Rappi.