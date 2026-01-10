Bancos en México cerrarán 11 días en 2026; consulta el calendario oficial

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Si tienes trámites bancarios pendientes para este 2026, toma nota: las instituciones financieras en México suspenderán operaciones en 11 fechas clave, de acuerdo con lo establecido por la Ley Federal del Trabajo (LFT) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
Estos días no habrá atención en sucursales, por lo que se recomienda programar con anticipación cualquier operación presencial.
Jueves 1 de enero – Año Nuevo
Lunes 2 de febrero – Día de la Constitución (se recorre)
Lunes 16 de marzo – Natalicio de Benito Juárez (se recorre)
Jueves 2 de abril – Jueves Santo
Viernes 3 de abril – Viernes Santo
Viernes 1 de mayo – Día del Trabajo
Miércoles 16 de septiembre – Día de la Independencia
Lunes 2 de noviembre – Día de Muertos
Lunes 16 de noviembre – Revolución Mexicana (se recorre)
Sábado 12 de diciembre – Día del Empleado Bancario
Viernes 25 de diciembre – Navidad
Aunque las sucursales permanecerán cerradas, los servicios bancarios en línea y cajeros automáticos seguirán funcionando con normalidad. Entre ellos:
Transferencias electrónicas
Consultas de saldo y movimientos
Recepción de pagos
Revisión de estados de cuenta vía app o web
Si necesitas realizar pagos en ventanilla, depósitos o trámites presenciales, procura hacerlo antes o después de las fechas mencionadas. Evita filas, retrasos o contratiempos con una buena planificación.
mrh