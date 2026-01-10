Bancos en México cerrarán 11 días en 2026; consulta el calendario oficial

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Si tienes trámites bancarios pendientes para este 2026, toma nota: las instituciones financieras en México suspenderán operaciones en 11 fechas clave, de acuerdo con lo establecido por la Ley Federal del Trabajo (LFT) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

Estos días no habrá atención en sucursales, por lo que se recomienda programar con anticipación cualquier operación presencial.

Días en que los bancos no abrirán en 2026:

Jueves 1 de enero – Año Nuevo Lunes 2 de febrero – Día de la Constitución (se recorre) Lunes 16 de marzo – Natalicio de Benito Juárez (se recorre) Jueves 2 de abril – Jueves Santo Viernes 3 de abril – Viernes Santo Viernes 1 de mayo – Día del Trabajo Miércoles 16 de septiembre – Día de la Independencia Lunes 2 de noviembre – Día de Muertos Lunes 16 de noviembre – Revolución Mexicana (se recorre) Sábado 12 de diciembre – Día del Empleado Bancario Viernes 25 de diciembre – Navidad

Servicios que sí estarán disponibles

Aunque las sucursales permanecerán cerradas, los servicios bancarios en línea y cajeros automáticos seguirán funcionando con normalidad. Entre ellos:

Transferencias electrónicas

Consultas de saldo y movimientos

Recepción de pagos

Revisión de estados de cuenta vía app o web

Recomendación para usuarios

Si necesitas realizar pagos en ventanilla, depósitos o trámites presenciales, procura hacerlo antes o después de las fechas mencionadas. Evita filas, retrasos o contratiempos con una buena planificación.

mrh