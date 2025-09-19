Banamex presenta LineUp, la tarjeta que da acceso a conciertos 2x1 y preventas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Banamex anunció el lanzamiento oficial de su nueva tarjeta LineUp, diseñada especialmente para quienes disfrutan de conciertos, festivales y espectáculos en vivo. Con este producto, los usuarios podrán acceder a beneficios exclusivos, preventas y promociones en eventos de todo el país.
Entre los privilegios más destacados de la tarjeta se encuentran:
2x1 en eventos especiales: al obtener la tarjeta y en cada aniversario, los usuarios podrán adquirir boletos 2x1 en funciones seleccionadas de la Cartelera LineUp.
Preventas LineUp: acceso preferencial a un nuevo tipo de “pre-preventa”, con la posibilidad de asegurar boletos antes de la venta general.
Acumula Puntos LineUp: por cada $10 de compra se otorgan 6 puntos en lineup.com.mx y ticketmaster.com.mx, y 2 puntos en cualquier establecimiento en México y el extranjero.
Bono de bienvenida: 17,000 Puntos LineUp al utilizar la tarjeta durante los primeros tres meses.
Beneficios únicos en la plataforma LineUp, como descuentos especiales y promociones adicionales.
Aceptación internacional: con el respaldo de Visa, además de seguros y protección en compras.
El costo de la tarjeta es de $1,427 pesos de anualidad, ya con IVA incluido, y puede solicitarse con un ingreso mínimo comprobable de $7,000 pesos mensuales.
Con estas características, la tarjeta LineUp se presenta como una opción dirigida a quienes disfrutan del entretenimiento en vivo, integrando beneficios específicos para el acceso a eventos y compras relacionadas con la música y la cultura en México.
BCT