Banamex presenta LineUp, la tarjeta que da acceso a conciertos 2x1 y preventas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Banamex anunció el lanzamiento oficial de su nueva tarjeta LineUp, diseñada especialmente para quienes disfrutan de conciertos, festivales y espectáculos en vivo. Con este producto, los usuarios podrán acceder a beneficios exclusivos, preventas y promociones en eventos de todo el país.

Entre los privilegios más destacados de la tarjeta se encuentran:

2x1 en eventos especiales : al obtener la tarjeta y en cada aniversario, los usuarios podrán adquirir boletos 2x1 en funciones seleccionadas de la Cartelera LineUp.

Preventas LineUp : acceso preferencial a un nuevo tipo de “pre-preventa”, con la posibilidad de asegurar boletos antes de la venta general.

Acumula Puntos LineUp : por cada $10 de compra se otorgan 6 puntos en lineup.com.mx y ticketmaster.com.mx, y 2 puntos en cualquier establecimiento en México y el extranjero.

Bono de bienvenida : 17,000 Puntos LineUp al utilizar la tarjeta durante los primeros tres meses.

Beneficios únicos en la plataforma LineUp , como descuentos especiales y promociones adicionales.

Aceptación internacional: con el respaldo de Visa, además de seguros y protección en compras.

El costo de la tarjeta es de $1,427 pesos de anualidad, ya con IVA incluido, y puede solicitarse con un ingreso mínimo comprobable de $7,000 pesos mensuales.

Con estas características, la tarjeta LineUp se presenta como una opción dirigida a quienes disfrutan del entretenimiento en vivo, integrando beneficios específicos para el acceso a eventos y compras relacionadas con la música y la cultura en México.

BCT