Bajo el lodo, las bacterias: la otra crisis en Veracruz

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Las calles no solo están anegadas. También están enfermas. En Veracruz, los habitantes no solo luchan por rescatar sus pertenencias del lodo, sino por conservar la salud en medio de aguas que huelen a muerte.

Desde hace más de tres días, las familias damnificadas por las intensas lluvias han tenido que vivir entre charcos pestilentes, drenajes desbordados y la desesperación de no tener una gota de agua limpia.