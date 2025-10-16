México

Baja presión y frente frío provocarán lluvias, granizo y heladas en México

El SMN pronostica lluvias intensas, oleaje elevado y vientos fuertes en más de 20 estados, incluyendo Michoacán y Oaxaca
MiMorelia.com
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La combinación de una zona de baja presión con potencial ciclónico en el Pacífico Sur y el frente frío número 7, generará un ambiente de lluvias fuertes, granizadas, ráfagas de viento y frío intenso en distintos estados del país, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

¿Dónde va a llover?

Durante la noche de este jueves y madrugada del viernes, se esperan lluvias muy fuertes en Guerrero, Oaxaca y Chiapas, mientras que en estados como Veracruz, Tabasco, Yucatán y Quintana Roo las lluvias serán fuertes, acompañadas de actividad eléctrica y posible caída de granizo.

Para el viernes 17 de octubre, la zona de baja presión frente a las costas de Oaxaca seguirá generando precipitaciones intensas en el sur, además de oleaje elevado de hasta 3.5 metros en costas del Pacífico.

Norte y centro del país: frío y viento

El frente frío 7 avanzará por el norte del país y traerá consigo un descenso de temperatura, especialmente durante la madrugada, con heladas en zonas altas de Chihuahua, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí y el Estado de México.

Además, se prevén rachas de viento de hasta 60 km/h en Baja California, Sonora y el norte del Golfo de California, con posible formación de torbellinos en zonas de Chihuahua y Coahuila.

⚠️ ¿Qué esperar en Michoacán?

  • Lluvias fuertes en zonas costeras.

  • Chubascos con posibles descargas eléctricas en zonas centro y norte del estado.

  • Oleaje elevado en las playas michoacanas, especialmente durante la noche y madrugada.

  • Posible caída de granizo en zonas serranas y urbanas.

Estas condiciones podrían generar inundaciones repentinas, deslaves en zonas montañosas y afectaciones al tránsito.

🧊 Frío al amanecer en zonas altas

Para la madrugada y mañana del viernes se espera también ambiente frío a muy frío en partes altas del estado, con posibles bancos de niebla y heladas en zonas rurales de Tierra Caliente, Meseta Purépecha y el Oriente michoacano.

una zona de baja presión con potencial ciclónico frente a las costas de Oaxaca provocará lluvias muy fuertes en estados del sur y sureste de México, además de condiciones adversas en otras zonas del país.

