Baja presión y frente frío provocarán lluvias, granizo y heladas en México

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La combinación de una zona de baja presión con potencial ciclónico en el Pacífico Sur y el frente frío número 7, generará un ambiente de lluvias fuertes, granizadas, ráfagas de viento y frío intenso en distintos estados del país, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

¿Dónde va a llover?

Durante la noche de este jueves y madrugada del viernes, se esperan lluvias muy fuertes en Guerrero, Oaxaca y Chiapas, mientras que en estados como Veracruz, Tabasco, Yucatán y Quintana Roo las lluvias serán fuertes, acompañadas de actividad eléctrica y posible caída de granizo.

Para el viernes 17 de octubre, la zona de baja presión frente a las costas de Oaxaca seguirá generando precipitaciones intensas en el sur, además de oleaje elevado de hasta 3.5 metros en costas del Pacífico.

Norte y centro del país: frío y viento

El frente frío 7 avanzará por el norte del país y traerá consigo un descenso de temperatura, especialmente durante la madrugada, con heladas en zonas altas de Chihuahua, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí y el Estado de México.

Además, se prevén rachas de viento de hasta 60 km/h en Baja California, Sonora y el norte del Golfo de California, con posible formación de torbellinos en zonas de Chihuahua y Coahuila.