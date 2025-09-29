Baja participación laboral en México; informalidad sigue al alza: Inegi

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En agosto de 2025, la tasa de participación económica en México cayó a 58.8 por ciento, lo que representa una baja de 1.4 puntos porcentuales respecto al mismo mes del año anterior, de acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) publicada por el Inegi.

Del total de la población económicamente activa (PEA), que sumó 61.3 millones de personas, un 97.1 por ciento se encontraba ocupada, mientras que la tasa de desocupación se redujo ligeramente a 2.9 por ciento.

En contraste, la tasa de informalidad laboral subió a 54.8 por ciento, lo que significa que más de la mitad de los trabajadores en el país se desempeñan en condiciones laborales sin acceso a seguridad social ni derechos laborales plenos.

Este fenómeno impacta con mayor fuerza a estados como Michoacán, donde los sectores primario (agropecuario) y de comercio concentran buena parte de la ocupación, pero con alta presencia de empleo informal.

En el caso de la subocupación, el indicador bajó a 7.1 por ciento. Esto representa a 4.2 millones de personas que, a pesar de tener trabajo, buscan laborar más horas debido a la insuficiencia de sus ingresos o condiciones actuales.

Por sectores, el empleo en servicios representa el 43.7 por ciento de la ocupación nacional, seguido del comercio (19.7%) y la industria manufacturera (16.8%). La ocupación en el sector agropecuario —clave en Michoacán— cayó en más de medio millón de personas en el último año.

En cuanto a ingresos, destaca que casi cuatro de cada diez trabajadores (38.9%) ganan hasta un salario mínimo, lo cual también refleja las condiciones precarias del mercado laboral.

La ENOE es una de las principales herramientas estadísticas del Inegi para conocer la situación del empleo en el país. Los datos son recabados de forma mensual y abarcan desde zonas urbanas hasta áreas rurales de difícil acceso.

rmr