Bad Bunny toca pieza del Museo Nacional de Antropología; INAH pide respetar las reglas [FOTOS]

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Luego de que se difundieran en redes sociales imágenes del cantante Bad Bunny durante su visita al Museo Nacional de Antropología (MNA), el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) emitió un comunicado para recordar al público que está prohibido tocar piezas arqueológicas en sus recintos culturales.
La visita del artista, cuyo nombre real es Benito Antonio Martínez Ocasio, se llevó a cabo el pasado miércoles 17 de diciembre, en compañía de personal de custodia del museo, informó la dependencia.
Durante el recorrido, el cantante colocó brevemente la mano sobre una estela arqueológica. Según el INAH, personal del museo le recordó de inmediato que no se podían tocar las piezas, por lo que el artista retiró la mano.
“Como es de conocimiento público, el contacto físico con bienes arqueológicos está prohibido”, subrayó el INAH en su boletín oficial.
El Instituto aprovechó el caso para reiterar su llamado a respetar las normas establecidas en los recintos culturales, las cuales están diseñadas para proteger el patrimonio histórico de México y garantizar su conservación para futuras generaciones.
mrh