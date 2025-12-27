Bad Bunny toca pieza del Museo Nacional de Antropología; INAH pide respetar las reglas [FOTOS]

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Luego de que se difundieran en redes sociales imágenes del cantante Bad Bunny durante su visita al Museo Nacional de Antropología (MNA), el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) emitió un comunicado para recordar al público que está prohibido tocar piezas arqueológicas en sus recintos culturales.

La visita del artista, cuyo nombre real es Benito Antonio Martínez Ocasio, se llevó a cabo el pasado miércoles 17 de diciembre, en compañía de personal de custodia del museo, informó la dependencia.

Durante el recorrido, el cantante colocó brevemente la mano sobre una estela arqueológica. Según el INAH, personal del museo le recordó de inmediato que no se podían tocar las piezas, por lo que el artista retiró la mano.