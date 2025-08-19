¡Bájale! consumo excesivo de refrescos provoca 1 de cada 3 casos de diabetes en México

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El secretario de Salud federal, David Kershenobich Stalnikowitz, advirtió que uno de cada tres nuevos casos de diabetes mellitus en México está directamente relacionado con el consumo excesivo de refrescos y bebidas azucaradas.

Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional, el titular de Salud subrayó la magnitud del problema en el país: “Un mexicano consume, en promedio, 166 litros de refrescos al año. Una botella de 600 mililitros equivale a 15 cucharadas de azúcar. ¿Cualquiera de ustedes se tomaría 15 cucharadas de azúcar al menos una vez al día?”, cuestionó.

En su intervención, Kershenobich también explicó que uno de cada siete nuevos casos de enfermedades cardiovasculares se asocia al alto consumo de estas bebidas.