¡Bájale! consumo excesivo de refrescos provoca 1 de cada 3 casos de diabetes en México

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El secretario de Salud federal, David Kershenobich Stalnikowitz, advirtió que uno de cada tres nuevos casos de diabetes mellitus en México está directamente relacionado con el consumo excesivo de refrescos y bebidas azucaradas.
Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional, el titular de Salud subrayó la magnitud del problema en el país: “Un mexicano consume, en promedio, 166 litros de refrescos al año. Una botella de 600 mililitros equivale a 15 cucharadas de azúcar. ¿Cualquiera de ustedes se tomaría 15 cucharadas de azúcar al menos una vez al día?”, cuestionó.
En su intervención, Kershenobich también explicó que uno de cada siete nuevos casos de enfermedades cardiovasculares se asocia al alto consumo de estas bebidas.
Uno de los focos de atención es la población infantil, donde 7 de cada 10 niños y adolescentes consumen refrescos diariamente. Entre ellos, 4 de cada 10 presentan sobrepeso u obesidad, superando el 10% de su ingesta calórica diaria recomendada en azúcares, según parámetros de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Además, el consumo prolongado y en exceso de azúcar puede derivar en enfermedades como hígado graso, cirrosis no alcohólica, infartos o hemorragias cerebrales, explicó el funcionario.
Ante este panorama, la Secretaría de Salud anunció el fortalecimiento del programa “Vive feliz, vive saludable”, con el cual se busca reducir el consumo de alimentos ultraprocesados y bebidas azucaradas desde la infancia.
