Avioneta se estrella contra bodega cerca del aeropuerto de Toluca

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La mañana de este lunes se registró la caída de una avioneta en inmediaciones del Aeropuerto Internacional de Toluca, lo que provocó una inmediata movilización de cuerpos de emergencia en la capital mexiquense.
De acuerdo con los primeros reportes, el percance ocurrió en el cruce de Industria Automotriz y bulevar Miguel Alemán, en la colonia San Pedro Totoltepec, una zona de alta actividad industrial y vehicular.
Según datos confirmados por el C5 del Estado de México, al lugar ya arribaron unidades de rescate, Protección Civil y elementos de seguridad pública para atender la situación.
Testigos en el lugar informaron que la aeronave se impactó contra una bodega de mercancías, lo que generó momentos de tensión entre trabajadores y habitantes del área. Hasta el momento no se ha confirmado la condición de los ocupantes de la avioneta ni posibles personas lesionadas.
La zona se encuentra acordonada por elementos de seguridad, mientras autoridades federales y estatales realizan las primeras diligencias y recopilan datos técnicos para determinar las causas del accidente.
Se espera que en las próximas horas se emita un informe oficial con detalles sobre la aeronave, el número de tripulantes y posibles daños materiales o personales.
