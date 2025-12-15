Avioneta se estrella contra bodega cerca del aeropuerto de Toluca

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La mañana de este lunes se registró la caída de una avioneta en inmediaciones del Aeropuerto Internacional de Toluca, lo que provocó una inmediata movilización de cuerpos de emergencia en la capital mexiquense.

De acuerdo con los primeros reportes, el percance ocurrió en el cruce de Industria Automotriz y bulevar Miguel Alemán, en la colonia San Pedro Totoltepec, una zona de alta actividad industrial y vehicular.

Según datos confirmados por el C5 del Estado de México, al lugar ya arribaron unidades de rescate, Protección Civil y elementos de seguridad pública para atender la situación.