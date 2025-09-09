Avión militar sufre avería en pleno vuelo y aterriza de emergencia en AIFA

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Una aeronave de la Fuerza Aérea Mexicana realizó un aterrizaje de emergencia este martes en la Base Aérea Militar No. 1, ubicada dentro del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), en el Estado de México.

Según información preliminar, el avión modelo CSA C-295M presentó una falla en la sección de la cola mientras se encontraba en operación. A pesar del desperfecto, la tripulación logró realizar un aterrizaje controlado, sin que se reportaran personas lesionadas.

La aeronave tipo C-295M es utilizada regularmente por la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) para el transporte de carga, despliegue de paracaidistas y apoyo en labores de evacuación durante emergencias o desastres naturales.