Avión militar de EU aterriza en Toluca; gobierno explica que fue por capacitación

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Luego de que en redes sociales circulara un video del aterrizaje de un avión militar estadounidense Lockheed Martin C-130J Super Hercules en el Aeropuerto de Toluca, Estado de México, el Gobierno de México emitió una postura oficial para aclarar los hechos y evitar especulaciones.
En redes sociales, diversos usuarios compartieron imágenes del arribo de la aeronave, generando dudas sobre su procedencia y motivo de ingreso al país. De acuerdo con la aplicación de rastreo Flightradar, el avión despegó de la base militar Dyes, en Texas, y aterrizó en territorio mexicano alrededor de las 14:30 horas de este domingo.
Ante el revuelo causado, el Gabinete de Seguridad de México informó, a través de un comunicado en redes sociales, que la presencia del avión corresponde a un vuelo autorizado por las autoridades mexicanas, como parte de actividades de capacitación acordadas bilateralmente.
“La operación se realizó conforme a los protocolos establecidos y en apego a los acuerdos de colaboración bilateral”, puntualizó la dependencia federal, sin ofrecer mayores detalles sobre el tipo de entrenamiento o instituciones participantes en dicha capacitación.
La administración federal reiteró su compromiso con la transparencia en temas de seguridad nacional y cooperación internacional, destacando que todas las operaciones de este tipo están reguladas y se realizan en coordinación con instancias de defensa y relaciones exteriores
