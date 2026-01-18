Avión militar de EU aterriza en Toluca; gobierno explica que fue por capacitación

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Luego de que en redes sociales circulara un video del aterrizaje de un avión militar estadounidense Lockheed Martin C-130J Super Hercules en el Aeropuerto de Toluca, Estado de México, el Gobierno de México emitió una postura oficial para aclarar los hechos y evitar especulaciones.

En redes sociales, diversos usuarios compartieron imágenes del arribo de la aeronave, generando dudas sobre su procedencia y motivo de ingreso al país. De acuerdo con la aplicación de rastreo Flightradar, el avión despegó de la base militar Dyes, en Texas, y aterrizó en territorio mexicano alrededor de las 14:30 horas de este domingo.