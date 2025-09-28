Avión detenido en CDMX será habilitado como biblioteca pública

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El pasado sábado, la imagen de un avión estacionado en el Anillo Periférico en la CDMX, sorprendió a automovilistas y peatones que detuvieron la marcha para captar la peculiar escena.

Se trata de un Boeing 737 que es trasladado hacia la alcaldía Magdalena Contreras, donde su fuselaje será habilitado como una biblioteca pública.