Avanza estrategia nacional de seguridad; disminuyen 42% los homicidios dolosos en Baja California

La Jefa del Ejecutivo Federal resaltó que sólo con la llegada de la Cuarta Transformación, la tendencia de los homicidios dolosos disminuyó, en tanto que de 2006 a 2012, periodo de Felipe Calderón, este delito aumentó de 28.6 homicidios diarios a 70.9 y con Enrique Peña Nieto, pasó de 70.9 homicidios diarios a 100.5.

“Si no hubiera llegado la Cuarta Transformación esta tendencia hubiera continuado, eso no se nos puede olvidar. Con el Presidente Andrés Manuel López Obrador se estabiliza y comienza a disminuir. En un año nosotros bajamos de 91.7 (homicidios diarios) a 64. Este dato es un resultado de la Estrategia de Seguridad”, explicó.

Reconoció que a la llegada de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, los homicidios comenzaron a disminuir, lo que se reforzó con el trabajo coordinado con el Gobierno de México y enfatizó que hay que seguir trabajando todos los días en materia de seguridad y al mismo tiempo dar atención a las causas en todos los municipios.