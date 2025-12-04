Avanza construcción del tren Saltillo-Nuevo Laredo; lanzan licitación de dos tramos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Gobierno de México, a través de la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario (ARTF) de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), informó que mañana 5 de diciembre se publicará la licitación del tramo A del tren Saltillo-Nuevo Laredo y está en proceso de licitación su tramo B, ambos ubicados en la Zona Metropolitana de Monterrey.

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, resaltó el avance en la construcción de los trenes del norte y puntualizó que la recuperación de los trenes de pasajeros que realiza la Cuarta Transformación permite que el Estado mexicano genere desarrollo en el país.

“Al privatizarse los trenes se abandonaron los trenes de pasajeros y se dejaron cantidad de comunidades que vivían de paso del tren al olvido. Nosotros creemos que hay que seguir construyendo trenes en el país y que el Estado debe tener una empresa de trenes, los privados también pueden tener, pero el Estado debe tener trenes que permitan el desarrollo”, destacó en la conferencia matutina: “Las mañaneras del pueblo”.