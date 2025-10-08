Avanza 60% el Programa de Infraestructura Carretera en México: SICT

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), informó que el Programa de Infraestructura Carretera presenta un avance global de 60 por ciento, el cual representa una inversión de 17 mil millones de pesos (mdp) y, actualmente, se tienen 70 frentes en los que laboran 6 mil trabajadores con el apoyo de mil 700 máquinas.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, resaltó que este avance es muy importante, ya que, en materia de infraestructura carretera, se cerrará muy bien el año.

“En general, cuando se hace una obra pública tiene que haber un proyecto ejecutivo; y, si no, se licita de manera integral —que se llama— el proyecto ejecutivo y su obra. Pero todo requiere mucho tiempo de planeación, mucho tiempo de planeación, porque las bases de licitación requieren mucha información. Entonces, la verdad, Jesús Esteva Medina (secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes) y su equipo son muy buenos, y muy pronto sacaron las licitaciones”, destacó en la conferencia matutina “Las mañaneras del Pueblo”.