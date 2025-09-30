Autorizan ingreso de Fuerzas Especiales de EU para adiestramiento conjunto

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Senado de la República aprobó con 92 votos a favor el ingreso al país de una delegación del Ejército de Estados Unidos para participar en un ejercicio de adiestramiento conjunto con la Armada de México.

La decisión autoriza a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo permitir el ingreso del Destacamento Operacional Alpha (ODA 715), perteneciente al Séptimo Grupo de Fuerzas Especiales del Ejército estadounidense, a partir del 1 de octubre de 2025.

Según el dictamen enviado al Ejecutivo Federal, las tropas norteamericanas formarán parte del ejercicio “2 APA-2026: mejorar la capacidad de las fuerzas de operaciones especiales”, que se realizará en dos fases: del 6 de octubre al 28 de noviembre en el Centro de Entrenamiento Avanzado de la Marina, ubicado en Donato Guerra, Estado de México, y del 1 al 12 de diciembre en el Polígono de Antón Lizardo, en la Heroica Escuela Naval Militar, en Veracruz.

Este entrenamiento permitirá a elementos de la Armada de México fortalecer sus capacidades en tácticas de combate convencional y no convencional en entornos marítimo, terrestre y aéreo, además de fomentar la interoperabilidad con fuerzas armadas de otros países.

“El propósito es fortalecer la confianza mutua y mantener un nivel de adiestramiento adecuado para actuar eficazmente en escenarios de ayuda humanitaria y seguridad marítima”, señala el dictamen.

En tribuna, la senadora Imelda Castro, del partido Morena, aclaró que esta autorización no representa una intervención extranjera. “Se trata de un ejercicio de cooperación estratégica, bajo supervisión mexicana, que busca fortalecer nuestras capacidades institucionales”, explicó.

