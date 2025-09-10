Autoridades mexicanas levantarán intervenciones a CIBanco, Intercam y Vector

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Las autoridades financieras mexicanas están por levantar las intervenciones temporales impuestas a CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa, luego de que fueran señaladas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por su presunta participación en una red de lavado de dinero vinculada al narcotráfico, informó el secretario de Hacienda y Crédito Público, Édgar Amador Zamora.

Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, Amador confirmó que “todo está transcurriendo de manera normal”, e incluso adelantó que los procesos de intervención están próximos a concluir, tras garantizarse la transferencia adecuada de operaciones y activos clave de las instituciones involucradas.

El titular de Hacienda detalló que las operaciones bancarias de Intercam fueron vendidas a Kapital, mientras que el negocio fiduciario más importante de CIBanco fue transferido exitosamente a Multiva. En tanto, la intervención a Vector Casa de Bolsa también avanza conforme a lo previsto.

“El sistema de pagos y los bancos siguen operando normalmente. En la fecha límite del 4 de septiembre incluso se logró la transferencia del fiduciario antes de lo previsto”, puntualizó Amador.

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), en coordinación con Hacienda, había intervenido preventivamente estas tres entidades en junio pasado, luego de que el Departamento del Tesoro estadounidense las incluyera en una lista por presuntamente estar ligadas al lavado de dinero proveniente del tráfico de opioides, particularmente fentanilo.