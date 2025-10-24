Autoridades intervienen más de 160 pozos ilegales y 250 pipas de agua

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En una operación simultánea desplegada este viernes en 48 municipios del Estado de México, elementos del gabinete de seguridad intervinieron más de 160 pozos y tomas de agua presuntamente relacionadas con actividades ilegales de extracción, sobreexplotación, distribución y venta del recurso hídrico.

La acción, denominada “Operación Caudal”, tiene como objetivo interrumpir la cadena del comercio ilícito de agua potable, e incluyó también el aseguramiento de más de 250 vehículos cisterna, entre ellos pipas y tráileres, por su presunta vinculación con el acaparamiento y comercialización no autorizada del líquido.

De acuerdo con información oficial, el operativo se desarrolló tras una investigación derivada de expedientes de la Fiscalía General del Estado de México y denuncias ciudadanas, con el respaldo de organismos estatales y federales.