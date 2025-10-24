Autoridades intervienen más de 160 pozos ilegales y 250 pipas de agua

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En una operación simultánea desplegada este viernes en 48 municipios del Estado de México, elementos del gabinete de seguridad intervinieron más de 160 pozos y tomas de agua presuntamente relacionadas con actividades ilegales de extracción, sobreexplotación, distribución y venta del recurso hídrico.
La acción, denominada “Operación Caudal”, tiene como objetivo interrumpir la cadena del comercio ilícito de agua potable, e incluyó también el aseguramiento de más de 250 vehículos cisterna, entre ellos pipas y tráileres, por su presunta vinculación con el acaparamiento y comercialización no autorizada del líquido.
De acuerdo con información oficial, el operativo se desarrolló tras una investigación derivada de expedientes de la Fiscalía General del Estado de México y denuncias ciudadanas, con el respaldo de organismos estatales y federales.
En la operación participaron elementos de la Fiscalía del Estado de México, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Marina, la Guardia Nacional, así como policías estatales y municipales. También colaboraron técnicos y personal operativo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la Comisión del Agua del Estado de México (CAEM) y los organismos operadores municipales de agua.
Las autoridades precisaron que estas acciones no afectarán el funcionamiento de los pozos e infraestructura oficial del estado, ya que se centraron exclusivamente en instalaciones con presunta operación irregular.
Entre las localidades donde se llevaron a cabo las intervenciones destacan Valle de Bravo, Chalco, Lerma, Naucalpan, Teotihuacán, Texcoco, Toluca, Tultepec y San Martín de las Pirámides, zonas donde en los últimos años se han registrado denuncias por desabasto o manejo irregular del agua.
Hasta el momento, no se ha informado sobre personas detenidas, aunque las autoridades indicaron que las investigaciones continúan y que en los próximos días se podrían iniciar procesos judiciales.
