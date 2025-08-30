Austeridad no es eslogan, es filosofía de la 4T: Rosa Icela Rodríguez

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, afirmó que la austeridad es una filosofía de vida de la Cuarta Transformación y no un eslogan, durante su participación en la plenaria del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados.
En el evento realizado este sábado 30 de agosto en el auditorio Aurora Jiménez de San Lázaro, la funcionaria señaló:
“Amigas y amigos: los principios de nuestro movimiento surgen del sentimiento del pueblo. Por eso, goza de arraigo y gran aceptación (…) La austeridad republicana es la base de la justicia social de la Cuarta Transformación”.
Rodríguez agregó que este principio “se opone frontalmente al despilfarro y a los lujos del pasado” y llamó a legisladores y funcionarios a honrar el respaldo ciudadano con honestidad, amor al pueblo y resultados.
La reunión, que antecede al inicio del nuevo periodo ordinario de la LXVI Legislatura, programado para este lunes 1 de septiembre, reunió a diputados de Morena en San Lázaro para delinear la agenda política y legislativa.
Las declaraciones de la titular de Segob se dieron en un contexto marcado por señalamientos a integrantes de la Cuarta Transformación por presunto uso de lujos, contrario a la política de austeridad.
Entre los casos mencionados se encuentran el del diputado Sergio Gutiérrez Luna y su esposa, la legisladora petista Karina Barreras, criticados por portar artículos de lujo; así como la residencia en Tepoztlán del senador Gerardo Fernández Noroña, valuada en 12 millones de pesos.
Además, han sido exhibidos viajes internacionales del diputado Ricardo Monreal, del secretario de Educación Mario Delgado y de Andrés López Beltrán, secretario de Organización de Morena.
mrh