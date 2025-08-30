Austeridad no es eslogan, es filosofía de la 4T: Rosa Icela Rodríguez

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, afirmó que la austeridad es una filosofía de vida de la Cuarta Transformación y no un eslogan, durante su participación en la plenaria del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados.

En el evento realizado este sábado 30 de agosto en el auditorio Aurora Jiménez de San Lázaro, la funcionaria señaló:

“Amigas y amigos: los principios de nuestro movimiento surgen del sentimiento del pueblo. Por eso, goza de arraigo y gran aceptación (…) La austeridad republicana es la base de la justicia social de la Cuarta Transformación”.

Rodríguez agregó que este principio “se opone frontalmente al despilfarro y a los lujos del pasado” y llamó a legisladores y funcionarios a honrar el respaldo ciudadano con honestidad, amor al pueblo y resultados.