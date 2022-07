Austeridad es un asunto de principios, afirma AMLO y descarta despidos

Recordó que, en sexenios anteriores los ingresos del país se obtenían en parte por el aumento de impuestos y se recurría al endeudamiento; los recursos servían para mantener altos costos del gobierno, salarios onerosos y prestaciones de lujo para la burocracia.

El presidente sostuvo que "de todas formas, aunque ya no hay excesos, hay que estar pendientes y no relajar la disciplina porque fueron muchos años de predominio de ese régimen de corrupción, de privilegios".

Detalló, el último año del sexenio anterior, la Presidencia de la República ejerció 3 mil 600 millones de pesos, mientras que en 2021 el gasto se redujo a 600 millones de pesos.

"No ha pasado nada. O sea, no se ha debilitado el gobierno; hemos seguido trabajando sin problema, entonces en todos lados hay forma de hacer esfuerzos para hacer ajustes y, sobre todo, no permitir la corrupción", finalizó AMLO.

rmr