Auroras boreales iluminan el cielo del norte de México [IMÁGENES]

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Durante la noche del martes, habitantes de estados del norte del país como Nuevo León, Zacatecas y Baja California reportaron el avistamiento inusual de auroras boreales, un fenómeno típicamente visible en regiones cercanas al polo norte del planeta.
La Sociedad Astronómica de Nuevo León confirmó que el fenómeno pudo observarse a simple vista desde la carretera a Icámole, en el municipio de García, donde las condiciones de oscuridad y cielo despejado favorecieron su visibilidad. Las auroras se presentaron debido a una intensa tormenta geomagnética causada por la actividad solar.
A través de redes sociales, diversos usuarios compartieron fotografías y videos del espectáculo natural, destacando su rareza en estas latitudes. “Histórico”, calificaron algunos internautas, mientras que especialistas reiteraron que este tipo de eventos pueden predecirse con sólo unas horas de anticipación.
El Servicio de Clima Espacial México (SCIESMEX), del Instituto de Geofísica de la UNAM, informó que la aurora boreal podría repetirse si se presenta una nueva oleada solar. En tanto, se mantiene el monitoreo constante de la actividad solar para alertar con oportunidad a la población interesada en observar el fenómeno.
Este evento ha generado gran interés entre aficionados a la astronomía y curiosos, pues representa una oportunidad única de observar un fenómeno natural poco común en territorio mexicano.
