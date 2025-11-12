Auroras boreales iluminan el cielo del norte de México [IMÁGENES]

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Durante la noche del martes, habitantes de estados del norte del país como Nuevo León, Zacatecas y Baja California reportaron el avistamiento inusual de auroras boreales, un fenómeno típicamente visible en regiones cercanas al polo norte del planeta.

La Sociedad Astronómica de Nuevo León confirmó que el fenómeno pudo observarse a simple vista desde la carretera a Icámole, en el municipio de García, donde las condiciones de oscuridad y cielo despejado favorecieron su visibilidad. Las auroras se presentaron debido a una intensa tormenta geomagnética causada por la actividad solar.