Aunque terminó la prueba, IMSS mantendrá protección a repartidores de apps

Ciudad de México (MiMorelia.com).- Aunque terminó la prueba piloto para asegurar a repartidores y conductores de apps como Uber, Didi o Rappi, las reglas para proteger su seguridad social siguen vigentes, informó el IMSS.
Esto quiere decir que, por ahora, los beneficios como atención médica, incapacidades o pensión continúan en pie, mientras el IMSS y la Secretaría del Trabajo preparan una propuesta de ley que será enviada al Congreso.
El 31 de diciembre de 2025 se terminó una etapa de prueba que sirvió para analizar cómo asegurar a personas que trabajan en plataformas digitales.
Con base en los resultados, el IMSS tiene hasta junio de 2026 para presentar una iniciativa de reforma legal, con el fin de que estos trabajadores tengan los mismos derechos que cualquier otro.
Sí. Aunque la prueba terminó, las reglas actuales siguen aplicándose. Si eres repartidor o conductor y ya estás dado de alta en el IMSS por medio de tu app, tu protección no cambia.
Además, las autoridades aún están obligadas a cuidar tus derechos laborales, hasta que se apruebe una nueva ley.
El IMSS y la Secretaría del Trabajo seguirán trabajando en el tema y prometen ampliar la seguridad social a más personas en la economía digital.
