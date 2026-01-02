Aunque terminó la prueba, IMSS mantendrá protección a repartidores de apps

Ciudad de México (MiMorelia.com).- Aunque terminó la prueba piloto para asegurar a repartidores y conductores de apps como Uber, Didi o Rappi, las reglas para proteger su seguridad social siguen vigentes, informó el IMSS.

Esto quiere decir que, por ahora, los beneficios como atención médica, incapacidades o pensión continúan en pie, mientras el IMSS y la Secretaría del Trabajo preparan una propuesta de ley que será enviada al Congreso.

¿Qué pasó con la prueba piloto?

El 31 de diciembre de 2025 se terminó una etapa de prueba que sirvió para analizar cómo asegurar a personas que trabajan en plataformas digitales.

Con base en los resultados, el IMSS tiene hasta junio de 2026 para presentar una iniciativa de reforma legal, con el fin de que estos trabajadores tengan los mismos derechos que cualquier otro.