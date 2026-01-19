México

Aunque consumas poco, tu recibo de luz tendrá pago mínimo en 2026

La CFE aplicará un pago mínimo obligatorio en todos los hogares en 2026
La Tarifa 1 será la más económica, pero también tendrá un pago mínimo
La Tarifa 1 será la más económica, pero también tendrá un pago mínimoX: @CFE_Contigo
MiMorelia.com
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Comisión Federal de Electricidad (CFE) anunció un cambio que afectará a todos los hogares mexicanos: a partir de este año, el recibo de luz tendrá un pago mínimo obligatorio, sin importar cuánta energía se consuma.

De acuerdo con la CFE, el consumo mínimo para hogares será equivalente a 25 kilowatts-hora (kWh). Esto significa que, aunque tu medidor registre un consumo menor, deberás pagar la cuota mínima de manera mensual.

Para los usuarios bajo la Tarifa 1, la más común en el país, el costo vigente por kWh en consumo básico es de 1.110 pesos, lo que deja el pago mínimo entre 27 y 30 pesos, más cargos adicionales e impuestos. Esta tarifa está pensada para hogares con bajo consumo, ofreciendo un subsidio que protege la economía familiar.

La CFE maneja varias tarifas según tipo de usuario y consumo:

  • Tarifa 1: Hogares en zonas con clima templado; aplica subsidio básico.

  • Tarifa 1A a 1F: Doméstica en regiones con altas temperaturas; el subsidio varía según calor promedio anual.

  • Tarifa DAC: Para hogares de alto consumo; sin subsidio.

  • Tarifa 2: Pequeños comercios de bajo consumo.

  • Tarifa 3: Comercios o servicios con mayor demanda eléctrica.

  • Tarifa 6: Industrias con consumo elevado de energía.

  • Tarifa 9: Alumbrado público en municipios y entidades gubernamentales.

Conocer tu tarifa es clave para entender por qué tu recibo sube o baja y si cuentas con subsidio. Este nuevo esquema busca garantizar la cobertura mínima de costos operativos de la CFE, asegurando que todos los usuarios contribuyan, incluso quienes consumen muy poco.
X: @CFE_Contigo
Te puede interesar:
CFE digitaliza medidores sin costo para usuarios y refuerza controles
La Tarifa 1 será la más económica, pero también tendrá un pago mínimo

RPO

CFE
pago mínimo

Más vistas

No stories found.
logo
Mi Morelia.com
mimorelia.com