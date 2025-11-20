México

Aumentan tarifas migratorias en EU; aquí te decimos cuáles suben

Los ajustes anunciados por el gobierno de EE.UU. aplicarán a partir del 1 de enero de 2026 y afectan principalmente trámites de asilo, permisos de trabajo y protección temporal
Aumentan tarifas migratorias en EU; aquí te decimos cuáles suben
ESPECIAL
MiMorelia.com
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés) anunció un ajuste por inflación en varias tarifas migratorias que entrará en vigor el 1 de enero de 2026. Este aumento se basa en la Ley H.R. 1, que permite al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) actualizar los costos de ciertos trámites conforme a la inflación acumulada entre julio de 2024 y julio de 2025.

Entre los trámites afectados destacan solicitudes de autorización de empleo, permisos de permanencia temporal, solicitudes de Estatus de Protección Temporal (TPS) y tarifas anuales de asilo.

A continuación, algunas de las tarifas que se modificarán:

CAPTURA DE PANTALLA

En contraste, algunas tarifas permanecerán sin cambios:

CAPTURA DE PANTALLA

Este ajuste fue publicado en el Registro Federal y forma parte de una política de actualización anual para reflejar los efectos de la inflación. Las tarifas se aplicarán únicamente a solicitudes recibidas a partir del 1 de enero de 2026.

Para más información o para revisar la notificación completa en el Registro Federal, se recomienda consultar directamente el sitio oficial de USCIS.

SHA

USCIS
tarifas migratorias 2026
trámites de inmigración EE.UU

Más vistas

No stories found.
logo
Mi Morelia.com
mimorelia.com