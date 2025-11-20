Aumentan tarifas migratorias en EU; aquí te decimos cuáles suben

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés) anunció un ajuste por inflación en varias tarifas migratorias que entrará en vigor el 1 de enero de 2026. Este aumento se basa en la Ley H.R. 1, que permite al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) actualizar los costos de ciertos trámites conforme a la inflación acumulada entre julio de 2024 y julio de 2025.

Entre los trámites afectados destacan solicitudes de autorización de empleo, permisos de permanencia temporal, solicitudes de Estatus de Protección Temporal (TPS) y tarifas anuales de asilo.