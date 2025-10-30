Aumenta deuda pública de México a 49.9 % del PIB en el tercer trimestre de 2025

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La deuda pública neta de México se ubicó en 49.9 % del Producto Interno Bruto (PIB) durante el tercer trimestre de 2025, según informó este jueves la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

La cifra representa un ligero incremento respecto al mismo periodo del año anterior, cuando el endeudamiento equivalía al 49.3 % del PIB, y se traduce en una deuda neta total de 18.28 billones de pesos, reportados en los primeros nueve meses del año. En comparación con junio de 2024, cuando la cifra era de 16.88 billones, el aumento es superior al 8.8 %.

Pese al crecimiento, la SHCP aseguró que el endeudamiento se mantiene en niveles “bajos y estables”, incluso por debajo del 51.3 % del PIB registrado en diciembre de 2024.

“La solidez de las finanzas públicas ha permitido mantener acceso a financiamiento en condiciones favorables y preservar el grado de inversión ante las principales agencias calificadoras”, afirmó la dependencia federal en un comunicado.

El informe también detalló que los ingresos presupuestarios ascendieron a 4.61 billones de pesos en los primeros nueve meses del año, un crecimiento real interanual del 9.2 %, el mayor para un periodo similar desde 2016.

Este desempeño, de acuerdo con Hacienda, se debe al avance sostenido en la recaudación tributaria, particularmente por estrategias de fiscalización, combate al contrabando y ampliación de la base gravable.

La recaudación total creció un 7 %, mientras que los ingresos por Impuesto Sobre la Renta (ISR) aumentaron un 6.1 %, con ingresos de hasta 60 mil millones de pesos.