Aumenta creación de empleo en México en 2025; Michoacán supera el 3% de incremento anual

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- México generó 333 mil 303 empleos formales durante los primeros nueve meses de 2025, lo que representa un crecimiento del 1.5 por ciento en comparación con el año anterior, informó el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Con este resultado, el total de trabajadores registrados ante el IMSS al cierre de septiembre asciende a 23.76 millones, cifra que ya incluye a personas incorporadas a través de la reforma en plataformas digitales.

En el caso de Michoacán, la entidad figura entre los estados con mayor crecimiento en generación de empleo formal, junto con Estado de México e Hidalgo, todos con aumentos anuales superiores al 3 por ciento.

Durante septiembre, se sumaron 116 mil 765 empleos a nivel nacional, lo que representa una variación mensual del 0.5 por ciento.

Pese a este avance, especialistas advierten que el indicador del IMSS representa solo una parte del panorama laboral, ya que alrededor del 55 por ciento de la fuerza laboral en el país trabaja en condiciones de informalidad, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). La tasa de desempleo, por su parte, se mantiene en 2.7 por ciento, cerca de su mínimo histórico.