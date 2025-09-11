Aumenta a 8 los fallecidos por explosión de pipa en Iztapalapa; Fiscalía investiga probable exceso de velocidad

Ciudad de México (MiMorelia.com).- Tras la explosión de una pipa de gas LP en Iztapalapa, que dejó un saldo de 94 personas lesionadas y ocho fallecidas, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, aseguró que su administración trabaja para esclarecer el caso, garantizar justicia y brindar apoyo integral a las familias afectadas.
De acuerdo con el reporte oficial, de los heridos 22 permanecen en estado crítico, seis en situación grave, 39 están delicados y 19 ya fueron dados de alta. En total, 67 personas siguen hospitalizadas en al menos 19 clínicas públicas de la capital.
Brugada subrayó que su gobierno mantiene coordinación con autoridades locales y federales para determinar las causas del siniestro. Destacó también el respaldo de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien desde el primer momento ofreció apoyo para reforzar protocolos de seguridad y atender a las víctimas.
La titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), Bertha Alcalde Luján, informó que el chofer de la pipa se encuentra en estado crítico de salud, aunque no está en calidad de detenido por el momento.
En cuanto a la atención a víctimas, Brugada explicó que el Gobierno de la Ciudad de México realizará estudios socioeconómicos para definir apoyos diferenciados a cada familia, dependiendo de sus necesidades. Por ahora, se brinda apoyo inmediato en traslados y alimentación de los familiares.
Respecto a la compañía responsable de la unidad, Transportadora Silza, Brugada aclaró que la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) ya inició una revisión para determinar si incurrió en faltas administrativas que puedan derivar en sanciones.
Agregó que también se verificará, a través de la Secretaría de Finanzas, si la empresa tiene algún vínculo con el Gobierno capitalino.
“Si fuera un proveedor nuestro, con mayor razón exigiríamos que cumpliera con todas las normas”, enfatizó.
La fiscal Bertha Alcalde señaló que entre las principales hipótesis de la explosión se encuentra el exceso de velocidad, aunque continúan los peritajes en materia de tránsito, química de incendios y explosivos para determinar la causa exacta del accidente.
Brugada agregó que Sheinbaum ha estado pendiente de la situación y ha ofrecido su apoyo para atender a las víctimas, reforzar protocolos de seguridad y evitar que tragedias como esta vuelvan a repetirse en la capital.
mrh