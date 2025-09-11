Aumenta a 8 los fallecidos por explosión de pipa en Iztapalapa; Fiscalía investiga probable exceso de velocidad

Ciudad de México (MiMorelia.com).- Tras la explosión de una pipa de gas LP en Iztapalapa, que dejó un saldo de 94 personas lesionadas y ocho fallecidas, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, aseguró que su administración trabaja para esclarecer el caso, garantizar justicia y brindar apoyo integral a las familias afectadas.

De acuerdo con el reporte oficial, de los heridos 22 permanecen en estado crítico, seis en situación grave, 39 están delicados y 19 ya fueron dados de alta. En total, 67 personas siguen hospitalizadas en al menos 19 clínicas públicas de la capital.

Brugada subrayó que su gobierno mantiene coordinación con autoridades locales y federales para determinar las causas del siniestro. Destacó también el respaldo de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien desde el primer momento ofreció apoyo para reforzar protocolos de seguridad y atender a las víctimas.

La titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), Bertha Alcalde Luján, informó que el chofer de la pipa se encuentra en estado crítico de salud, aunque no está en calidad de detenido por el momento.