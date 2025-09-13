Aumenta a 13 el número de muertos por explosión en Iztapalapa; 40 siguen hospitalizados

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La tragedia provocada por la explosión de una pipa de gas en el Puente de La Concordia, en Iztapalapa, continúa dejando una estela de dolor. Hasta las 10:00 horas de este viernes 13 de septiembre, la Secretaría de Salud de la Ciudad de México confirmó que 13 personas han fallecido, 40 permanecen hospitalizadas y 30 más han sido dadas de alta.
La dependencia capitalina explicó que la actualización en el número de víctimas se debe a duplicidades en los registros iniciales, las cuales ya fueron corregidas tras verificar las identidades.
Entre las historias que han emergido de esta tragedia destaca la de Alicia Matías Teodoro, una mujer que se desempeñaba como checadora de minibuses en la zona. Durante la explosión, cubrió con su cuerpo a su nieta de dos años, Jazlin, logrando salvarle la vida.
Gracias a ese acto de amor, la menor sobrevivió con quemaduras moderadas y se reporta estable. Alicia, en cambio, sufrió quemaduras en más del 90% del cuerpo y falleció dos días después en el Hospital Magdalena de las Salinas.
“Con inmensa tristeza recibí la noticia del fallecimiento de la señora Alicia Matías Teodoro, una mujer que dio su vida por salvar a su nieta. Su acto de amor ha dejado una huella profunda”, expresó Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México.
Brugada añadió que estos han sido “días difíciles” para la capital y aseguró a las familias afectadas que no están solas.
El siniestro ocurrió el pasado 10 de septiembre, alrededor de las 14:00 horas, cuando una pipa con 49 mil 500 litros de gas LP se volcó en el Puente de La Concordia. La explosión masiva generó llamas de hasta 30 metros de altura, afectando a decenas de personas y vehículos en la zona.
Hasta ahora, el saldo es de más de 90 personas lesionadas, múltiples daños materiales y un profundo sentimiento de pérdida entre la comunidad iztapalapense.
