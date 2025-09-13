Aumenta a 13 el número de muertos por explosión en Iztapalapa; 40 siguen hospitalizados

Entre las historias que han emergido de esta tragedia destaca la de Alicia Matías Teodoro, una mujer que se desempeñaba como checadora de minibuses en la zona. Durante la explosión, cubrió con su cuerpo a su nieta de dos años, Jazlin, logrando salvarle la vida.

Gracias a ese acto de amor, la menor sobrevivió con quemaduras moderadas y se reporta estable. Alicia, en cambio, sufrió quemaduras en más del 90% del cuerpo y falleció dos días después en el Hospital Magdalena de las Salinas.

“Con inmensa tristeza recibí la noticia del fallecimiento de la señora Alicia Matías Teodoro, una mujer que dio su vida por salvar a su nieta. Su acto de amor ha dejado una huella profunda”, expresó Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México.

Brugada añadió que estos han sido “días difíciles” para la capital y aseguró a las familias afectadas que no están solas.