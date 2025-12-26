Audiencia de Rafael León Segovia será el 30 de diciembre; seguirá en prisión preventiva

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El periodista Rafael León Segovia permanecerá en prisión preventiva hasta el próximo martes 30 de diciembre de 2025, fecha en la que se llevará a cabo la audiencia para determinar su situación jurídica. La diligencia está programada para las 7:00 horas, según fuentes judiciales.

León Segovia fue detenido el pasado 24 de diciembre en el municipio de Coatzacoalcos, Veracruz, y enfrenta acusaciones por los delitos de:

Terrorismo

Encubrimiento por favorecimiento

Delitos contra instituciones de Seguridad Pública

La detención del comunicador, quien se desempeña como reportero de nota roja, ha sido severamente cuestionada por organizaciones defensoras de la libertad de expresión, entre ellas Artículo 19 y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

A través de redes sociales, Artículo 19, dirigida por Leopoldo Maldonado, denunció que la investigación contra el periodista “se originó por hechos directamente vinculados a su labor informativa” y calificó el caso como un acto de criminalización del periodismo.