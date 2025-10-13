México

AT&T, Telcel, Altán y Bait ofrecen llamadas y datos gratis en estados afectados por lluvias

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Ante las recientes afectaciones por lluvias en varias entidades del país, empresas de telecomunicaciones en coordinación con la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones del Gobierno de México, anunciaron medidas para ayudar a restablecer la conectividad y apoyar a la población.

Estas acciones se implementan en los estados de Veracruz, Hidalgo, San Luis Potosí, Querétaro y Puebla, donde miles de personas vieron interrumpido el acceso a servicios básicos de comunicación.

Las acciones por operadora son:

  1. AT&T otorga:

    • Llamadas y mensajes ilimitados, así como 300 MB de datos por siete días, sin necesidad de recarga.

    • Además, ha enviado nueve toneladas de despensas con el apoyo de la Cruz Roja.

  2. Altán brindó a Telcel roaming gratuito en las zonas más afectadas, beneficiando a cerca de 550 mil personas usuarias, especialmente en Veracruz.

  3. Telcel habilitó tarifas gratuitas durante siete días en municipios de Veracruz y el norte de Puebla.

  4. Bait entregó 1,800 chips de manera gratuita en tiendas Sam’s Club de Poza Rica, y distribuyó más de 31 mil paquetes de conectividad, que incluyen:

    • 2 GB de datos

    • 250 minutos de voz

    • 250 SMS

Estas medidas forman parte de un esfuerzo integral del Gobierno Federal y empresas privadas para garantizar que la población permanezca comunicada durante la emergencia, y puedan acceder a servicios de auxilio, información y contacto con sus familias.

