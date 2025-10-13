AT&T, Telcel, Altán y Bait ofrecen llamadas y datos gratis en estados afectados por lluvias

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Ante las recientes afectaciones por lluvias en varias entidades del país, empresas de telecomunicaciones en coordinación con la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones del Gobierno de México, anunciaron medidas para ayudar a restablecer la conectividad y apoyar a la población.
Estas acciones se implementan en los estados de Veracruz, Hidalgo, San Luis Potosí, Querétaro y Puebla, donde miles de personas vieron interrumpido el acceso a servicios básicos de comunicación.
AT&T otorga:
Llamadas y mensajes ilimitados, así como 300 MB de datos por siete días, sin necesidad de recarga.
Además, ha enviado nueve toneladas de despensas con el apoyo de la Cruz Roja.
Altán brindó a Telcel roaming gratuito en las zonas más afectadas, beneficiando a cerca de 550 mil personas usuarias, especialmente en Veracruz.
Telcel habilitó tarifas gratuitas durante siete días en municipios de Veracruz y el norte de Puebla.
Bait entregó 1,800 chips de manera gratuita en tiendas Sam’s Club de Poza Rica, y distribuyó más de 31 mil paquetes de conectividad, que incluyen:
2 GB de datos
250 minutos de voz
250 SMS
Estas medidas forman parte de un esfuerzo integral del Gobierno Federal y empresas privadas para garantizar que la población permanezca comunicada durante la emergencia, y puedan acceder a servicios de auxilio, información y contacto con sus familias.
SHA