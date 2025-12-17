AT&T México inicia el registro obligatorio de líneas celulares en enero de 2026

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com)- AT&T México iniciará el proceso de registro de líneas celulares el 7 de enero de 2026, cumpliendo con los nuevos lineamientos establecidos por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT). Este registro será obligatorio para todas las líneas de prepago, y aquellas que no se vinculen a una persona física o moral serán bloqueadas.

El objetivo de esta medida es asegurar la vinculación de las líneas con la identidad de los usuarios, una disposición de seguridad para evitar el uso indebido de los servicios de telecomunicaciones. AT&T ha indicado que la información personal de los usuarios estará debidamente resguardada.

Para realizar el registro, los usuarios deberán presentar documentos como una credencial para votar o pasaporte vigentes, y en el caso de extranjeros, un pasaporte de su país de origen. Estos documentos deben estar vigentes para que el proceso de vinculación sea exitoso. Además, cada usuario podrá vincular hasta 10 líneas a su nombre, y puede hacerlo para menores de edad o adultos mayores, aunque será responsable del uso adecuado de las líneas.