Atropella a motociclista y lo arrastra por calles de CDMX; lo buscan [Video]

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un motociclista fue atropellado y arrastrado varios metros por un vehículo particular en la alcaldía Iztapalapa, en la Ciudad de México. El conductor involucrado se dio a la fuga.

El incidente ocurrió la noche del sábado sobre Periférico Oriente, a la altura del Eje 6 Sur, donde el motociclista fue embestido por un automóvil Honda City color azul. Según testigos, el conductor no se detuvo y arrastró a la víctima hasta la colonia Constitución de 1917.

El cuerpo del hombre, de aproximadamente 40 años, fue localizado sobre la calle Ingeniero Félix Palavicini. Paramédicos confirmaron que ya no contaba con signos vitales al momento de su hallazgo. En redes sociales se difundió un video del momento del hecho con el objetivo de localizar al responsable.