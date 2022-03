Atracan a diputado en su municipio y pide "abrazos no balazos"

Estado de México (MiMorelia.com).- El diputado de Ecatepec por el partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Faustino de La Cruz, fue atracado en su municipio.

Lo anterior dio a conocer el legislador en sus redes sociales, donde lamentó haber sido víctima de la delincuencia.

En su publicación refirió que a pesar de que fue un robo con violencia, él está "bien" y sólo perdió cosas materiales.

Asimismo, aseveró que le duele lo que pasa con algunos jóvenes de Ecatepec que se dedican a delinquir, y pidió "Abrazos No Balazos".

"Amig@sLamento informarles que acabo de ser víctima de la delincuencia, sufrí un asalto con violencia, me encuentro bien, lo que se llevaron fue material, me duele ver qué parte de la juventud en Ecatepec no encuentra el cauce para su desarrollo y crecimiento personal!!No descansaremos hasta que nuestra realidad sea diferente. Abrazos No Balazos!! Hasta la Victoria Siempre!!" (sic), escribió en Facebook.

En este sentido, se dio a conocer un video en el que aparecen los sujetos que presuntamente asaltaron al legislador de Morena, quienes no han sido identificados.