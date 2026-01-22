Atletas con síndrome de Down tendrán su año dorado: 5 mundiales en 2026

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- ¡México va con todo! En 2026, atletas con síndrome de Down competirán en cinco campeonatos mundiales: natación, atletismo, gimnasia, tenis de mesa y futsal.

Lo mejor: uno de estos torneos será en casa. La Copa Mundial de Futsal se jugará en Mérida, Yucatán, del 14 al 20 de septiembre, justo en el marco del Mundial de la FIFA.

México ya brilla en el mundo

Durante 2025, los deportistas mexicanos ya dieron muestra de su talento. En el Mundial Virtus de Natación en Bangkok, Tailandia, ganaron ocho medallas (dos de plata y seis de bronce).

“Vamos con grandes atletas como Dunia Camacho, Giovanni Flores, Steven Martínez y Mariana Escamilla”, dijo el entrenador Orlando Ibarra.

Rumbo a Europa

Tres mundiales se celebrarán en Sofía, Bulgaria, en junio: atletismo, gimnasia y tenis de mesa. Y el Mundial de Natación será del 30 de octubre al 7 de noviembre en Portugal.

Entre las estrellas mexicanas están: