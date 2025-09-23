Atlántico bajo observación: dos sistemas con probabilidad de desarrollo ciclónico

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), a través de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), informó que se mantienen en vigilancia dos zonas de baja presión en el océano Atlántico con potencial de desarrollo ciclónico en los próximos días.

De acuerdo con el reporte emitido este 23 de septiembre de 2025, una de estas zonas asociada a una onda tropical ubicada al este de las Antillas Menores presenta un 70% de probabilidad de desarrollo en 7 días, mientras que la segunda, localizada al suroeste del Cabo Verde, registra un 90% de probabilidad en el mismo lapso.

A pesar de su evolución, ninguno de estos sistemas representa riesgo para el territorio nacional, pues su desplazamiento los mantendría sobre el océano Atlántico.