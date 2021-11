Atender causas de la migración buscarán AMLO y Kamala Harris

El tema migratorio, atendiendo las causas, usted lo comprende muy bien. Tenemos que invertir para que haya trabajo, bienestar en América Central, para que la gente no se vea en la necesidad de migrar, que sea opcional, no forzado, que no salgan de sus pueblos, que abandonen a sus familias por necesidad o por violencia, y por eso la importancia de la integración económica".

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México